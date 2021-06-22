Altın fiyatları, dolar kurundan etkilenmenin yanı sıra artık kripto para piyasasının da etkisi altında kalabiliyor. Yüksek hacimli alış ve satışların arkasından altın, döviz ve kripto para piyasası da dalgalanma yaşanıyor. Bununla birlikte analistler, “Altın fiyatları yükselir mi?” sorusuna uzun vadede “evet” yanıtını veriyor. Peki, 22 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları…

22 HAZİRAN SALI 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Haftaya yükselerek başlayan gram altın, yükselme trendinde hareket etmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde yaşanan değer artışının ardından gram altın 503,13 TL’den alınıp 503,43 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın haftanın ikinci gününe sakin başladı ve 22 Haziran Salı sabahında 830,00 TL’den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı yaşanan yüzde 0,06 oranındaki yükselişin ardından 1.630,00 TL olurken, satış fiyatı ise 1.660,00 TL oldu.

TAM ALTIN NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta sert bir düşüş yaşayan tam altın, bu hafta yönünü yukarı çevirdi ve yükselmeye devam ediyor. 22 Haziran sabahında tam altın 3.205,79 TL’den alınıp, 3.268,91 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını da yatırımcısına kazandırmaya devam eden altın türleri arasında yer alıyor. Sabah saatlerinde yaşanan 0,84 oranındaki artışla cumhuriyet altının satış fiyatı 3.372,00 TL oldu.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın küçük ama istikrarlı yükselişine devam ederek, sabah saatlerinde 331,21 TL seviyelerinde işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

Bir önceki güne düşüşler başlayan 18 ayar altın, yönünü yukarı çevirdi. Yüzde 0,85 oranındaki değer artışının ardından 18 ayar altının alış fiyatı 365,66 TL, satış fiyatı ise 366,00 TL oldu.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?