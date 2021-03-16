Finansal piyasalar için hareketli bir süreçten geçiriyoruz. Baharla birlikte yeni kararlar ve projeksiyonlar yapılıyor. Aşılama çalışmaları devam ediyor. Yatırımcılar ise tedirgin...

Hayatın normalleşmesi ve bastırılmış tüketici talebiyle enflasyonun yükselme ihtimali önde gelen gerilim nedeni. ABD’de 1.9 trilyon dolarlık Kovid-19 teşvik paketinin devreye alınması bu kaygıları artırıyor.

Yurt içinde bir yandan ABD 10 yıllık tahvilleri izlenirken diğer yandan gözler perşembe günü faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası’nda (TCMB).

TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın göreve geldiği kasım ayından bu yana 4 ay geçti. Merkez Bankası geçen dört ayın ilk ikisinde faiz artışı gerçekleştirirken sonrasında izlemeye geçti.

ENFLASYON YÜKSELDİKÇE...

Bu süre zarfında Merkez Bankası piyasaların önünden gitti. Gerektiği zaman sözlü müdahalelerle yönlendirmelerde bulundu.

18 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantıda ise faizi 100 baz puan artırması bekleniyor. Böylece politika faizi yüzde 17 seviyesinden yüzde 18’e çıkacak. Enflasyon yükseldikçe piyasa, faiz artışı noktasında zorlayıcı olmaya devam edecek.

Yatırımcı cephesinde faiz beklentisine bağlı fiyat marjları belirlenmiş durumda. Faizde 100 puanlık bir artışı olması halinde dolar/TL kurunda 7.40 ve 7.20 seviyesindeki desteklerin test edilmesi beklenmeli.

KUR SIKIŞMA YAŞAYABİLİR

Bir süre kur bu aralıkta sıkışma yaşayabilir. Faizlerin aynı kalması ya da parasal sıkılaştırma yönünde piyasanın beklediği mesajın gelmemesi ilk tepki olarak kur üzerinde etkisini gösterecektir.

İlk direnç 7.80 seviyesinde. Enflasyonun düşürülmesi birincil hedef olduğu için kurda yükselişin sınırlı olması beklenmeli.

BORSADA YABANCILARIN PAYI

BIST 100 Endeksi 1582 seviyelerinde üçlü tepe oluşturdu. Endeks şimdilerde 8, 20 ve 50 günlük ortalamanın üzerinde tutunuyor. 1550, 1539 ve 1508 destek seviyeleri... 1582 yukarı kırıldığında hareketin başlama sinyali olarak algılanacaktır.

Bu seviyenin üzerinde 1750 - 1800 seviyeleri hedef olacaktır. Öte yandan borsada yabancıların payı yüzde 44.93 seviyesinde bulunuyor. Yabancılar satış yapmaya devam ediyor. Bu da hisse senetlerini baskılıyor.

FED SİNYALİ NASIL OLUR?

ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1.64 ile geride kalan 13 ayın zirvesini test etti. Şimdilerde yüzde 1.61 ve yüzde 1.62 ise kritik eşik konumunda bulunuyor.

Oranın yüzde 1.62’nin üzerinde yüzde 2’ye doğru güçlü hareketini sürdürmesi mümkün. Teknik olarak yukarı yönde hareketin güçlü olması gözlerin ABD Merkez Bankası’na (Fed) toplantısına dönmesine neden oldu.

ALTININ ONS FİYATINDAKİ HAREKETİ

Altının ons fiyatı, 1730 dolar seviyelerinde... 1690 dolardan gelen alımlar altında yükseliş yönünde ivmeyi güçlendirdi. Ancak 1760 dolar aşılmadıkça bir süre daha bu seviyelerde hareket ettiği gözlenebilir.

DOLAR KURU ETKİSİ

Gram altında dolar kuru ve altının ons fiyatındaki harekete bağlı yukarı hareketlenme gözleniyor. Gram altın 8 ve 20 günlük ortalamanın üzerinde. 414 - 424 TL aralığında sıkışma yaşıyor. Uzun vadede bu seviyeler güçlü destekler.



