Altın fiyatları yükselişe geçti! Altın fiyatlarında son durum...

Ons altın toparlanmanın ardından yatay seyrediyor. Çarşamba günü 6 Mayıs'tan bu yana en sert günlük artışı gösteren ons altın dün de toparlanmaya devam etmişti. Değerli metal halihazırda 1752 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde ise gram altın, ons altında yaşanan toparlanmanın ardından 480 lirayı aştı. Çeyrek altın 802 liradan, Cumhuriyet altını ise 3 bin 262 liradan işlem görüyor.

KAYIPLARIN BİR KISMINI GERİ SİLDİ

IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi: "Ons altın, ABD enflasyon verisi sonrası gelişen alımlarla hafta başındaki kayıplarının büyük bir kısmını geri sildi. Ancak değerli madende tepki alımlarının daha önceki sabah analizlerimizde değindiğimiz siyah yükselen trend çizgisi ve 1760 direnç bandının altı ile sınırlı kaldığını görüyoruz.

YÜKSELİŞ EĞİLİMİ YENİDEN ÖN PLANA ÇIKABİLİR

Bu bölgenin yukarı yönde kırılması halinde ons altında boğalar kendilerine önemli bir zemin yakalayabilir ve yükseliş eğilimi yeniden ön plana çıkabilir. Diğer yandan paritede bu bölgeden yaşanabilecek satışlarda ise 1720 ve 1680 seviyeleri ilk destek bölgeleri olarak takibimizde kalmaya devam ediyor. Destekler: 1720-1680-1630 Dirençler: 1760-1795-1834"