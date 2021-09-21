Ekonomi Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altın kaç lira oldu?

Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altın kaç lira oldu?

Ekonomi

Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altın kaç lira oldu?

Altın fiyatları kısa süreli düşüşün ardından tekrar yükselişe geçti. Altın piyasasında, en düşük 485 bin lira, en yüksek ise 492 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 492 bin liradan tamamladı.

21 Eylül 2021, Salı 16:57 Son Güncelleme:
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KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 552 milyon 281 bin 346,65 lira, işlem miktarı ise 1.125,49 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 564 milyon 272 bin 497 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler ve Osmanlı Döviz ve Altın şeklinde sıralandı.


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