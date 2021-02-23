Altın alacak ve ya altın bozduracak olan vatandaşlar kar yapmak için doğru zamanı bekliyor. Son zamanlarda düşük devam eden fiyatlarda altına ilgi arttı. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler, altın fiyatları hakkında bilgilenmek istiyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar? Yarım ve tam altın kaç liradan alınıyor, kaç liraya satılıyor?

Altında yukarı yönlü seyir devam ediyor. Dün gram altın, haftaya da değer kazancıyla başladı. Ons altındaki yükseliş ve Dolar TL kurundaki alıcılı seyirden destek buluyor. Gram altın geçtiğimiz hafta 400 TL’nin altını test ederek Temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye geriledikten sonra yeni haftaya ons altındaki yukarı yönlü hareketin etkisinde yükselişle başladı. Analistler altın fiyatlarının kısa vadede yükseliş çabası içerisinde olabileceğini ve son dönemdeki kayıplarının bir kısmını telafi edebileceğinin sinyalini veriyor. Altın fiyatlamalarında kritik 2 gün olacak.

BUGÜNE AİT ALTIN FİYATLARI (23 ŞUBAT 2021)

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:408,95 TRY Satış Fiyatı:410,67 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:667,00 TRY Satış Fiyatı:683,00 TRY

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.333,00 TRY Satış Fiyatı:1.369,00 TRY

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.658,00 TRY Satış Fiyatı:2.730,00 TRY







