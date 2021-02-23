Ekonomi Altın fiyatları yükseliyor! İşte 23 Şubat 2021 altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları yükseliyor! İşte 23 Şubat 2021 altın fiyatlarında son durum

Ekonomi

Altın fiyatları yükseliyor! İşte 23 Şubat 2021 altın fiyatlarında son durum

Son zamanlarda düşük seyirde devam eden altın fiyatları, doların değer kaybetmesiyle yükselmeye başladı. Vatandaşlar 'Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları kaç TL oldu?' sorusunu merak ediyor. Gram altın fiyatı ne kadar? Yarım ve tam altın kaç liradan alınıyor, kaç liraya satılıyor? İşte detaylar...

23 Şubat 2021, Salı 09:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Altın alacak ve ya altın bozduracak olan vatandaşlar kar yapmak için doğru zamanı bekliyor. Son zamanlarda düşük devam eden fiyatlarda altına ilgi arttı. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler, altın fiyatları hakkında bilgilenmek istiyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar? Yarım ve tam altın kaç liradan alınıyor, kaç liraya satılıyor? 

Altında yukarı yönlü seyir devam ediyor. Dün gram altın, haftaya da değer kazancıyla başladı. Ons altındaki yükseliş ve Dolar TL kurundaki alıcılı seyirden destek buluyor. Gram altın geçtiğimiz hafta 400 TL’nin altını test ederek Temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye geriledikten sonra yeni haftaya ons altındaki yukarı yönlü hareketin etkisinde yükselişle başladı. Analistler altın fiyatlarının kısa vadede yükseliş çabası içerisinde olabileceğini ve son dönemdeki kayıplarının bir kısmını telafi edebileceğinin sinyalini veriyor. Altın fiyatlamalarında kritik 2 gün olacak. 

BUGÜNE AİT ALTIN FİYATLARI (23 ŞUBAT 2021)

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:408,95 TRY Satış Fiyatı:410,67 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:667,00 TRY Satış Fiyatı:683,00 TRY

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.333,00 TRY Satış Fiyatı:1.369,00 TRY

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.658,00 TRY Satış Fiyatı:2.730,00 TRY

İlgili Haberler
Elon Musk, 'Bitcoin' açıklamasının ardından 24 saatte servet kaybetti



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Normalleşme ne zaman olur?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Muhafazakar-Laik saflaşması ikincil kalırken...
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Temmuz 2023'te emekli olabilirsiniz
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Almaya gittik ama kader böyleymiş
Erkut Can
Murat Gülderen
Oturduğunuz yerden uzayı keşfedin
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Hesaplı tarifeler sizin için
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Haydi siz de sorun
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kentsel dönüşümünün başladığı Rize'de kira fiyatları ikiye katlandı