Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı 400 liranın altında tamamlamasının ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Pazartesi ve Salı günlerini 410 lira seviyelerinde tamamlayan 24 ayar külçe altının gram fiyatı Çarşamba günü yükselişini sürdürdü ve günü 415 liradan tamamladı. Dün ise düşüşe geçen Gram altın 413 liradan günü tamamladı. Haftanın son işlem gününde ise dünkü kapanışa göre sert yükselişe geçen gram altın 420 liradan işlem görüyor. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne?

GRAM ALTININ FİYATI 420 LİRA

Altın fiyatlarında son durum araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 400 liranın altına kadar gerileyen altın fiyatları uzun bir aranın ardından bu seviyelere gerilemişti. Yeni haftada sert yükseliş ile başlayan gram altın an itibariyle 420 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte 26 Şubat güncel altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,65 azalışla 413,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 670,00 lira, Cumhuriyet altını 2.742,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Çarşamba günkü kapanışa göre yüzde 0,65 düşüşle 413,00 liradan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 26 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 420,74 TL alış 420,85 TL satış fiyatından işlem görüyor

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın 665,14 TL alış 680,75 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

YARIM ALTIN KAÇ LİRA?

Yarım altın 1.326,11 TL alış TL 1.361,50 satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.743,69 TL alış 2.814,60 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

Ons altın an itibariyle 1.764 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

22 ayar bileziğin gram fiyatı 379,13 TL alış 379,72 TL satış fiyatından işlem görüyor

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.760,00 TL alış 2.802,00 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.



