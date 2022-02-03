Altın fiyatları yükselmeye başladı! Altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarını son zamanlarda en çok etkileyen durum Fed'in faiz artırım sinyalleriydi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Mart ayından itibaren faiz artırımına gidilebileceğini açıklamasının ardından Altın düşüşe geçmiş ve psikolojik sınır olan 1800 doların altına gerilemişti.

Sonrasında Fed başkanlarının, faiz artırım hızının yavaş olacağına yönelik değerlendirmeler yapmasıyla birlikte altın fiyatları yeniden toparlanma eğilimine girmişti. Çok büyük düşüşler yaşanmadığı için bazı analistler Fed'in faiz artırım ihtimalinin çoktan fiyatlanmış olabileceğini de belirtiyorlar.

Bununla birlikte jeopolitik riskler, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışma ihtimali, küresel enflasyondaki yükselişin durdurulamaması gibi etkenler de altına olan talebi bir miktar artırdı.

Bugün ABD'de açıklanacak olan özel sektör istihdamı verisi de önem taşıyor. Koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle istihdamda daralma beklentisi hakim durumda.

ONS ALTIN GÜÇLÜ DURMAYA ÇALIŞIYOR

Ons altında psikolojik sınır olan 1800 dolar direnci şu anda aşılmış durumda. Ons altın güne 1807 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1806 dolar, en yüksek de 1809 dolar seviyesini gördü. Saat 08:18 itibarıyla ons altın 1806 dolardan alıcı buluyor. Dar banda sıkışan altın fiyatları ABD'den gelecek olan veriye göre yön tayin etmesi muhtemel olarak bekleniyor.

GRAM ALTINDA HAFİF GÜÇLENME VAR

Gram Altın fiyatları hem ons altındaki yükseliş hem de dolar kurundaki volatilitenin etkisiyle 780 liranın üzerinde seyrediyor. Gram altın güne 783.1 liradan başladı. Gün içinde en düşük 780.6 lira, en yüksek de 787.8 lira seviyesini gördü. Saat 08:18 itibarıyla gram altın 783 liradan alıcı buluyor.

Alış: Satış:

Gram A. 783,34 783,44

Çeyrek A. 1.260,05 1.289,01

Cumhuriyet A. 5.222,00 5.301,00

Tam A. 5.197,72 5.329,50

Yarım A. 2.512,23 2.578,03







