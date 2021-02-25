Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor, çeyrek altın kaç lira?
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 417 bin 200 liraya yükseldi. Peki çeyrek altın kaç lira oldu?
25 Şubat 2021, Perşembe 17:10 Son Güncelleme:
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Altın piyasasında, en düşük 414 bin 300 lirayı, en yüksek ise 417 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 417 bin 200 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 75 milyon 240 bin 355,64 lira, işlem miktarı ise 2.611,12 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 79 milyon 536 bin 198,04 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.
Cumhuriyet Ata Lira
Alış 2.735,00
Satış 2.756,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)
Alış 379,00
Satış 383,00
Lira(Tam) Ziynet
Alış 2.673,00
Satış 2.693,00
Yarım Ziynet
Alış 1.336,00
Satış 1.346,00
Çeyrek Ziynet
Alış 668,00
Satış 673,00