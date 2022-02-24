Altın fiyatları zirve yaptı! 24 Şubat gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları Rusya’nın Ukrayna’da askeri harekata başlamasının ardından zirve yaptı. Dün 1890 dolar seviyelerine düşen ons altın bugün sabah saatlerinde 1.938 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları da ons altınla paralel hareket ediyor. İşte 24 Şubat Perşembe altın fiyatlarında son durum…
24 Şubat 2022, Perşembe 10:00 Son Güncelleme:
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Altın fiyatları dünyada yaşanan gelişmelerle birlikte hızlı bir tırmanışa geçti. Gram altın sabah saatlerinde yüzde 2,24 oranında değer kazanırken, çeyrek altında bu oran yüzde 2,36, yarım altında ise yüzde 2,39’u buldu. İşte, 24 Şubat gram, çeyrek, yarım atın fiyatları…
24 ŞUBAT 2022 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 878,75 TL
- Gram altın satış fiyatı: 878,96 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.432,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.455,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.867,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.911,00 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.706,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.794,00 TL
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
- 22 ayar bilezik alış fiyatı: 786,30 TL
- 22 ayar bilezik satış fiyatı: 795,86 TL
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