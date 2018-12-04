Altın fiyatların bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç lira?

Aralık ayına döviz ve altın fiyatları yükselişle başladı. Altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar özellikle en çok rağbet gören gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Dün yaşanan yükselişin ardından işte bugünkü altın fiyatlarında son durum...

4 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 208,50 liradan alınan gram altın 208,70 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

669 liradan alınan yarım altın 687 liradan ve 334 liradan alınan çeyrek altın 343 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 383 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 404 liradan, bin 334 liradan alınan tam altın bin 364 liradan, satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinin altının ons fiyatının yükselmesine neden olduğunu belirterek, "Biz, altının ons fiyatının 1.227 dolar üzerinde kalıcı olup olmayacağını takip edeceğiz. Ons altının bu seviyenin üzerinde kalıcı olması halinde, 1.242 dolar seviyesi gündeme gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, altının ons fiyatı ve yurt içinde dolar kurundan aldığı destek ile değer kazanan altının gram fiyatında, 212 liranın direnç konumunda olduğunu söyledi.