Altın fiyatlarına dolar etkisi! Önemli gelişme

Altın fiyatları dar bantta seyre devam ederken küresel piyasaların beklentileri güç kaybını hızlandırıyor.

Altın fiyatları dolardaki toparlanma ile birlikte güç kaybetmeye başladı. Uluslararası piyasalarda ons altın 1800 doların altında işlem görüyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Cuma günü Jackson Hole'de yapacağı konuşma öncesinde altın fiyatları düşük seyrediyor.

FED İLE İLGİLİ İHTİMAL ALTINDA BASKI OLUŞTURUYOR

Fed'in faiz artırma ihtimali ve tahvil alımlarını azalması beklentisi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Bunun yanında Delta varyantına ilişkin endişeler, hisse senedi piyasalarının güç kazanması da altını düşüren diğer etkenler arasında bulunuyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altın saat 08:18 itibariyle yüzde 0.44 oranında düşüşle 1794 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ise yüzde 0.29 oranında kayıpla 485.3 liradan alıcı buluyor.



