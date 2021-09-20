Altın fiyatlarına dolar etkisi! Sert geriledi! Gram altın...
Altın fiyatları dolardaki güçlenme nedeniyle sert geriledi. Fed'in faiz kararını açıklamasına kısa süre kala ons altın 1740 dolar seviyelerine kadar geriledi. Gram altın da düşüşte... İşte son dakika haberine göre altın fiyatları 20 Eylül 2021...
20 Eylül 2021, Pazartesi 10:41 Son Güncelleme:
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Küresel piyasalar bu hafta Fed'den gelecek açıklamalara odaklanmışken dolardaki güçlenme nedeniyle altın fiyatları sert geriledi.
FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTINDA HAREKETLİLİK
ABD Merkez Bankası Fed bu hafta Faiz kararını açıklayacak. Faiz kararından daha çok piyasalar Fed'in yapacağı açıklamalara odaklanmış durumda. Fed'in varlık alımlarını azaltacak olması beklentisi ve faiz indirimi ihtimali Altın fiyatları üzerinde bir süredir baskı oluşturuyor.
ONS ALTIN FİYATI
Kararın açıklanmasına çok kısa bir süre kala ons altın fiyatlarında sert hareketler görüldü. Ons altın 1800 Dolar olan psikolojik eşiği aşağı doğru kırdı ve 1740 dolar seviyelerine kadar geriledi.
Ons altın gün içinde en düşük 1742 dolar, en yüksek 1755 dolar seviyesini gördü.
GRAM ALTIN FİYATLARI DA DÜŞÜŞTE
Gram Altın fiyatları da ons altına paralel düşüş gösterse de dolardaki yükseliş kayıpları bir miktar azaltıyor. Gram altın gün içinde en düşük 484 lira, en yüksek 488 lira seviyesini gördü. Saat 07:39 itibarıyla 486.1 liradan alıcı buluyor.