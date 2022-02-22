Altın fiyatlarına Rusya etkisi! Putin konuştu altın yükseldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanıyan kararnameye imza attı. Donetks ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıyan Rusya'nın hamlesiyle altın fiyatları güç kazandı.

PUTİN İMZA ATTI, ALTIN YÜKSELDİ

Tüm dünya Rusya-Ukrayna arasında çıkacak olan çatışmayı beklerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin masa başında Ukrayna'nın bazı bölgelerini ele geçirecek karara imza attı. Putin, Donetsk ve Luhansk'ı tanıyan kararnameyi imzaladı. İmzanın ardından gece geç saatlerde Rusya'dan Ukrayna'nın içine doğru askeri hareketlilik yaşandı. Rusya, tanıdığı ayrılıkçı bölgelere askeri teçhizat ve destek ekibi yığdığına dair videolar paylaşıldı.

ALTIN FİYATLARI 1900 DOLAR SEVİYESİNDE

Bu durumla birlikte Altın fiyatlarında sert Fiyat hareketleri görülmeye başlandı. Henüz çatışma yaşanmamış olmasına rağmen altın fiyatları 1900 dolar seviyesinde dengeye oturdu.

Ons Altın güne 1904 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1904 dolar, en yüksek de 1914 dolar seviyesi görüldü. Saat 06:57 itibarıyla ons altın 1908 dolardan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI DA YÜKSELDİ

Gram Altın fiyatları da ons altına paralel olarak yükseliş gösteriyor. Gram altın güne 837.4 liradan başladı. Gün içinde en düşük 835.7 lira, en yüksek de 842.9 lirayı gördü. Saat 06:57 itibarıyla 838.5 liradan alıcı buluyor.







