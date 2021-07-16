16 Temmuz Cuma sabahında ons altın yüzde 0,14 oranında değer kaybı yaşadı ve 1.826,75 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Doğal olarak da altın fiyatları bu düşüşün etkisini yaşayarak aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Hem yatırımcıların hem de kullanıcıların sık sık sorduğu Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? soruları da bu düşüş eğiliminin gölgesinde cevabını buluyor. İşte, 16 Temmuz 2021 Cuma güncel altın fiyatları…

16 TEMMUZ 2021 CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın haftanın başında yaşadığı yükselişle 504 TL seviyelerine kadar çıkmıştı. Son iki gündür yaşanan düşüşün ardından bu sabah 502,80 TL’den alınıp 502,72 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 16 Temmuz Cuma sabahında yüzde 0,23 oranında bir düşüş yaşadı. Sabah saatlerinde çeyrek altının alış fiyatı 814,00 TL, satış fiyatı ise 829,00 TL oldu.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altındaki değer kaybı yüzde 0,24 olurken, alış fiyatı 1.627,00 TL, 1.658,00 TL’ye düştü.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın diğer altın türlerinin aksine bir önceki güne yükselerek başlamıştı. Ancak tam altın da bugün düşüş trendinde ve 3.203,56 TL’den alınıp 3.266,65 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altınındaki değer kaybı yüzde 0,38 seviyelerinde. Yaşanan düşüşün ardından cumhuriyet altını 3.371,00 TL seviyelerinde işlem görüyor.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın, sabah saatlerinde düşüş yaşasa da hala dünkü seviyenin üzerinde alınıp satılıyor. 16 Temmuz Cuma sabahında 14 ayara altının alış fiyatı 275,60 TL, satış fiyatı ise 330,69 TL.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altın güne yüzde 0,42 oranında bir değer kaybıyla başladı ve alış fiyatı 365,41 TL, satış fiyatı 365,74 TL oldu.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?