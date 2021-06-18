Altın fiyatlarında bugün: 18 Haziran gram altın fiyatı ne kadar?

Önce FED sonra Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından altın fiyatları bir anda düşüş hızını artırdı. Faizlerde sabit kalınmasıyla birlikte değerli madende gerileme gözlenirken uzmanlar, altın fiyatlarının seyrinin önümüzdeki günlerde kesinleşeceğini kaydediyor. Peki, 18 Haziran gram altın fiyatı ne kadar? İşte, altın fiyatlarında bugün yaşanan gelişmeler…

18 HAZİRAN CUMA 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatları dün açıklanan faiz kararının ardından hızlı bir düşüş yaşasa da 18 Haziran Cuma gününe yükselişle başladı. Yüzde 0,58 oranında değer kazanan gram altının alış fiyatı 499,96 TL, satış fiyatı 500,28 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın da haftanın son gününde toparlanmaya başladı. Bir önceki günün seviyesine henüz ulaşamasa da yüzde 0,64 oranında yükselen çeyrek altın 811,00 TL’den alınıp, 826,00 TL’den satılmaya başlandı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının satış fiyatı bir önceki gün 1.662,00 TL iken, sabah saatlerinde yükseliş yaşamasına rağmen 18 Haziran’da 1.652,00’den satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın toparlanmaya başlayan diğer altın türlerinin aksine büyük oranda düşüş yaşamaya devam ediyor. Sabah saatlerinde tam altın yüzde 2,48 oranında yaşadığı değer kaybıyla 3.177,75 TL’den alınıp, 3.243,92 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını da düşüş trendinde. 18 Haziran Cuma gününde yüzde 2,71 oranında değer kaybı yaşayan cumhuriyet altınının alış fiyatı 3.292,00 TL olurken, satış fiyatı 3.341,00 TL oldu.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın bir önceki günkü dalgalanmadan en az etkilenen altın türlerinden oldu. Sabah saatlerinde de hızlı bir toparlanmaya giden 14 ayarın gram fiyatı 274,07 TL’den alınıp 328,92 TL’den satılıyor.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altının gram fiyatı değer kaybına devam ediyor. Sabah saatlerinde yüzde 2,68 gibi büyük bir oranda düşüş yaşayan 18 ayar altın, 362,46 TL’den alınıp, 363,20 TL’den satılıyor.

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