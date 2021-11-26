Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatlarında bugün 26 Kasım 2021
Altın fiyatları haftanın son iş gününe yukarı yönlü hareketiyle girdi. Hafta içi yaşanan hızlı çıkış ve düşüşlerin ardından gram altının fiyatı 650 TL’ye kadar gerilemişti. Bugün ise yeniden 700 TL sınırını geçti. Çeyrek altın ise hafta başında kırdığı 1200 TL seviyesinden uzakta seyrediyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte 26 Kasım Cuma altın fiyatlarında son durum…
26 Kasım 2021, Cuma 09:21 Son Güncelleme:
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Altın fiyatları hafta içinde büyük rekorlara imza atarken, 26 Kasım Cuma sabahında yükselmeye devam ediyor. Bugün gram altın yüzde 1,75 oranında değer kazanırken, bu oran çeyrek altında yüzde 1,32 seviyesinde. Ons altın ise yüzde 0,47 oranında değer kazanarak, 1.797 dolardan satılıyor…
26 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 702,85 TL
- Gram altın satış fiyatı: 703,03 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.112,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.151,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.223,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.302,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış fiyatı: 4.391,58 TL
- Tam altın satış fiyatı: 4.482,99 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4.551,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 4.620,00 TL
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM ALIŞ FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı: 628,80 TL
- 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 653,00 TL
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