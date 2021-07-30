Son zamanlarda yatırımcısını hayal kırıklığına uğratan altın fiyatları, haftanın son iş gününde yatay seyirde devam ediyor. Sabah saatlerinde küçük çaplı değer artışı yaşansa da gram altın ve çeyrek altın fiyatları gün içindeki dalgalanmadan etkilenebiliyor. Peki, Gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte, 30 Temmuz güncel altın fiyatları…

30 TEMMUZ CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın dün sabaha yükselişle başlamış ancak, gün içinde yeniden değer kaybetmişti. Bugün de yüzde 0,13 oranında değer kazanan gram altının alış fiyatı 497,76 TL, satış fiyatı ise 497,84 oldu. Gram altın dün sabah 499,42 TL’den işlem görüyordu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın sabah saatlerinde değer artışı yaşasa da dünkü seviyelerine henüz ulaşamadı. Çeyrek altın bugün 806,00 TL’den alınıp, 822,00 TL’den satılıyor. Çeyrek altının dünkü satış fiyatı ise 825,00 TL idi.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın, dünkü düşüşün ardından bugün yükselişle başladı. Yüzde 0,18 oranında değer kazanan yarım altının alış fiyatı, 1.612,00 TL, satış fiyatı ise 1.645,00 TL oldu. Yarım altın dün 1.650,00 TL’den satılıyordu.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın dün büyük bir değer kaybı yaşamıştı. 30 Temmuz Cuma sabahına ise yüzde 0,73 oranında yükselerek başladı. Tam altının alış fiyatı bugün 3.189,51 TL, olurken, satış fiyatı ise 3.252,34 TL oldu. Tam altın dün 3.228,84 TL’den işlem görüyordu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını güne iyi başladı ve yüzde 0,72 oranında değer kazandı. Yaşanan yükselişle birlikte, cumhuriyet altınının alış fiyatı 3.305,00 TL, satış fiyatı ise 3.355,00 TL oldu. Cumhuriyet altınının satış fiyatı dün 3.331,00 TL idi.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın 30 Temmuz Cuma sabahında 272,77 TL’den alınıp, 327,30 TL’den satılıyor. 14 ayar altın dün 328,42 TL’den işlem görmüştü.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar güne yüzde 0,73 oranında yükselerek başladı ve sabah saatlerinde alış fiyatı 363,80 TL, satış fiyatı ise 364,14 TL oldu. 18 ayar altının satış fiyatı dün 361,51 TL idi.

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