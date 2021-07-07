Altın fiyatlarında bugün: Çeyrek altın ve gram altın kaç TL oldu? 22 ayar bilezik ne kadar?
Altın fiyatları, yatırımcı veya kullanıcı fark etmeksizin milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Özellikle en çok talep gören gram altın ve çeyrek altının alış satış fiyatları, merak edilirken, “Çeyrek altın ve gram altın kaç TL oldu? 22 ayar bilezik ne kadar?” soruları da sıkça soruluyor.
07 Temmuz 2021, Çarşamba 09:43 Son Güncelleme:
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Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket 7 Temmuz Çarşamba sabahında da devam ediyor. Gram altın uzun zaman sonra dün 500 TL seviyesini aşmıştı, çeyrek altın da yeniden 850 TL seviyelerine doğru ilerlemeye başladı. İşte, aştın fiyatlarında bugün yaşanan gelişmeler…
7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın fiyatı yüzde 0,15 oranındaki yükselişin ardından, 7 Temmuz Çarşamba sabahında gram altının alış fiyatı 502,63 TL, satış fiyatı ise 502,63 TL oldu.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın fiyatı da yeniden yönünü yukarı çevirdi. Çeyrek altındaki yükseliş devam ederken 813,00 TL’den alınıp, 828,00 TL’den satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altındaki değer artışı yüzde 0,12 oranında oldu ve 1.656,00 TL seviyelerinden işlem görüyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın haftaya iyi başlamıştı, yükselişi de hala devam ediyor. 3.222,57 TL’den alınan tam altın 3.287,92 TL’den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını yavaş ama istikrarlı yükselişin devam ediyor. 7 Temmuz Çarşamba sabahında cumhuriyet altının alış fiyatı 3.339,00 TL, satıl fiyatı ise 3.390,00 TL oldu.
14 AYAR ALTIN NE KADAR?
- 14 ayar altın sabah saatlerinde yüzde 0,11 oranında değer kazandı ve alış fiyatı 275,22 TL oldu.
18 AYAR ALTIN NE KADAR?
- 18 ayar altının fiyatında ufak çaplı bir değer artışı görüldü. 7 Temmuz Çarşamba gününde 18 ayar altının alış fiyatı 367,57 TL, satış fiyatı ise 368,13 TL oldu.
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram fiyatı, sabah saatlerinde yüzde 0,11 oranında değer kazandı ve alış fiyatı 452,83 TL, satış fiyatı 484,34 TL oldu.
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