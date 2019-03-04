Altın fiyatlarında bugün... Çeyrek ve gram altın kaç lira?

Mart ayına 223,79 lira ile başlayan gram altın, 6 Şubat 2019 tarihinde 219,3810 lira ile son bir ayın en düşük, 20 Şubat 2019 tarihinde ise 229,3000 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta %-1,58 değişim gösteren gram altın şu an 223,7895 liradan işlem görüyor.

4 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 223,55 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 223,69 liradan, bin 484 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 507 liradan, 202 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 217 liradan, bin 437 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 465 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

718 liradan alınan Yarım Ziynet 737 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

359 liradan alınan Çeyrek Ziynet 368 liradan satılıyor.