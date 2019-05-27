Altın fiyatlarında bugün... Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Haftanın il gününde her zaman olduğu gibi altın fiyatları araştırılıyor. Mayıs ayına 250,17 lira ile başlayan gram altın, 2 Mayıs tarihinde 243,6690 lira ile son bir ayın en düşük, 9 Mayıs tarihinde ise 255,6560 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta %1,46 değişim gösteren gram altın şu an 251,2481 liradan işlem görüyor. İşte 27 Mayıs çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altınında son durum...

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

250,93 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 251,24 liradan, bin 663 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 688 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 610 liradan alınan tam altın bin 641 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

805 liradan alınan yarım altın 825 liradan ve 402 liradan alınan çeyrek altın 412 liradan satılıyor.