Altın fiyatları Rusya Ukrayna krizinden etkilenmeye devam ediyor. İki ülke arasında yaşanan gerginlikle altın fiyatları yükselme yaşarken, Putin’in savaş istediklerine yönelik açıklamasıyla gram altın fiyatlarında hızlı bir düşüş yaşanmıştı. Ancak 21 Şubat gecesi yaşanan gelişmeler, ons altın ve gram altın fiyatlarını yeniden yükselişe geçirdi…

22 ŞUBAT 2022 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 840,60 TL

Gram altın satış fiyatı: 840,72 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.369,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.383,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.746,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.770,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.477,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.522,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış fiyatı: 767,47 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 771,58 TL

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatları yurt içinde ve yurt dışında jeopolitik gelişmelerin etkisi altında hareket ediyor. Son haftalarda Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş gerilimi altın fiyatlarının yükselmesine yol açmış ve piyasalar hızlı bir şekilde yukarı yönlü harekete geçmişti.

Dolar kuru ile birlikte ons altındaki hareketlilik devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Putin’in ılımlı açıklamaları altın fiyatlarında yeniden normalleşmeye neden oldu ve gram altın geçtiğimiz hafta yeniden 803 TL seviyelerine geriledi.

Ancak 21 Şubat Pazartesi yaşanan gelişmeler ons altınla paralel olarak gram altın ve diğer altın çeşitlerinin de yeniden yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu.

Daha önce sıcak bir savaş istemedikleri yönünde açıklamalarda bulunan Putin, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanıyan kararnameyi imzaladı. Donetks ve Luhangs Halk Cumhuriyetleri’nin tarafından tanınmasıyla bu bölgelerin Rusya tarafından ele geçirileceği yönünde görüşler hakimken, gece geç saatlerde Rusya’dan Ukrayna'nın içine doğru askeri hareketlilik yaşandı. Rusya, tanıdığı ayrılıkçı bölgelere askeri teçhizat ve destek ekibi yığdığına dair videolar paylaşıldı.

Yaşanan bu gelişemelrin ardından altın fiyatları hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Henüz sıcak bir çatışma yaşanmamasına rağmen, masa başında atılan imzaların etkisiyle uzun süredir 1800 dolar seviyelerinde dolaşan ons altın 1900 dolar seviyesini gördü.