Dün gram altın açılışı 271,50 ile yaptı gün içinde yükselen gram altın kapanışı 272,64'le yaptı. Bugün ise altında nasıl bir seyir yaşanacağı merak ediliyor. 20 Ağustos Salı günü altında hafif bir yükseliş söz konusu... İşte altın fiyatlarında son durum...

19 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

272,50 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 272,71 liradan, bin 795 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 822 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 737 liradan alınan tam altın bin 772 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

868 liradan alınan yarım altın 891 liradan ve 434 liradan alınan çeyrek altın 445 liradan satılıyor.