Altın fiyatlarında bugün... Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Tıpkı döviz fiyatları gibi altın fiyatları da hafta başından bu yana yükselişte... Haftanın son gününde altın fiyatları yine yönünü yukarı çevirmiş durumda... Peki, 8 Mart'ta çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Haftanın son gününde altın fiyatlarındaki seyir hem yatırımcılar hem de hediyelik almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftaya 222,66 ile başlayan gram altın dün kapanışı 225,85'le yaptı. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum ne?
8 MART ALTIN FİYATLARI
Bugün de altın fiyatlarında sabah saatlerinde yükseliş söz konusu...
GRAM ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı’da 226,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 227,02 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Bin 490 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 513 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 443 liradan alınan Lira tam altın bin 471 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
721 liradan alınan yarım altın 740 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
360 liradan alınan Çeyrek Ziynet 370 liradan satılıyor.