Altın fiyatlarında bugün... Gram ve çeyrek altın ne kadar? Tıpkı döviz fiyatları gibi altın fiyatları da hafta başından bu yana yükselişte... Haftanın son gününde altın fiyatları yine yönünü yukarı çevirmiş durumda... Peki, 8 Mart'ta çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?