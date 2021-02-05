Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor, gram altın kaç lira oldu?

Son 6 ayın en düşük seviyelerini gören altın fiyatlarında 5 Şubat 2021 tarihli altın piyasasına göre son durum belli oldu. Altın fiyatları yukarı yönlü seyir göstermeksizin aşağı yönlü düşüşünü sürdürüyor. Altının gram fiyatı, şu dakikalarda 412 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1794 dolardan işlem görüyor. Çeyrek altın ise an itibarıyla 683 liradan işleme alınıyor.

Gram altın fiyatları, dolar kurunda ve altının ons fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı doğru eğilimini sürdürüyor. Gram altın dün gün içerisinde 415 TL seviyesine gerileyerek 27 Temmuz 2020 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. Analistlere göre dolar kurundaki baskı ve ons altında yatay görünüm gram altın üzerinde baskıya neden oluyor. Kısa vadede altın fiyatlarında bu baskı devam edebilir.

Gram altın

Alış:412.11

Satış:412.26

Çeyrek altın

Alış: 672,0

Satış: 683.0

Cumhuriyet altını

Alış:2.680,00

Satış:2.720,00

22 ayar bilezik

Alış:377,27

Satış:380,13





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