Ekonomi Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor, gram altın kaç lira oldu?

Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor, gram altın kaç lira oldu?

Ekonomi

Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor, gram altın kaç lira oldu?

Pandemi nedeniyle bir süre yükselen altın fiyatları düşmeye devam ediyor. Altın fiyatları güne kaç liradan başladı. İşte güncel altın fiyatları.

05 Şubat 2021, Cuma 12:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son 6 ayın en düşük seviyelerini gören altın fiyatlarında 5 Şubat 2021 tarihli altın piyasasına göre son durum belli oldu. Altın fiyatları yukarı yönlü seyir göstermeksizin aşağı yönlü düşüşünü sürdürüyor. Altının gram fiyatı, şu dakikalarda 412 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1794 dolardan işlem görüyor. Çeyrek altın ise an itibarıyla 683 liradan işleme alınıyor.

Gram altın fiyatları, dolar kurunda ve altının ons fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı doğru eğilimini sürdürüyor. Gram altın dün gün içerisinde 415 TL seviyesine gerileyerek 27 Temmuz 2020 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. Analistlere göre dolar kurundaki baskı ve ons altında yatay görünüm gram altın üzerinde baskıya neden oluyor. Kısa vadede altın fiyatlarında bu baskı devam edebilir.

Gram altın

Alış:412.11

Satış:412.26

Çeyrek altın

Alış: 672,0

Satış: 683.0

Cumhuriyet altını

Alış:2.680,00

Satış:2.720,00

22 ayar bilezik

Alış:377,27

Satış:380,13


İlgili Haberler
Restoranlar, vergi ödeme ertelenmesinden yararlanamayacak


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir ‘68 eylemcisi’ olarak ...
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Aracın garajda boşa yatmasın!
Bilal Emin Turan
Hakan Çelik
Sakin bir dille çözebiliriz
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Eşiniz için SSK avantajlı
Ekrem Sarısu
Özlem Denizmen
Hangi yaşta ne yapmalı?
Özlem Denizmen
Erkut Can
Türkiye’yi dinledim, bakın neler duydum
Erkut Can
Murat Gülderen
Öğrenciye ücretsiz etkinlik rehberi
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yapılacak