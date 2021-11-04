ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararını açıklamasını ardından altın fiyatlarında bir miktar geri çekilme yaşandı. Ons altın faiz kararının ardından 1788 dolardan 1758 dolara kadar geriledi.

Küresel piyasaların merakla beklediği Fed'in faiz ve tahvil alımına ilişkin kararı dün gece açıklandı. Fed faizi yüzde 0-0.25 aralığında tutarken tahvil alım programını 15 milyar dolar azalttı. Bu gelişmenin doları tetiklemesiyle birlikte ons Altın gerileme yaşadı. Dün 1788 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın 1758 dolara kadar gerilemiş oldu.

Bugüne 1770 dolardan açılış yapan ons altın gün içinde en düşük 1769 dolar, en yüksek de 1778 dolar seviyesini gördü.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram Altın fiyatları dövizdeki bir miktar yükselişin etkisiyle güçlü duruş sergiliyor. Ons altındaki düşüşe rağmen gram altın saat 07:48 itibarıyla yüzde 0.30 oranında primle 550 lira seviyesinden alıcı buluyor. Gram altın gün içinde en düşük 547.7 lira, en yüksek 551.3 lira seviyesini gördü.

TAHVİL ALIMLARININ AZALTILMASININ ETKİSİ NE OLACAK

Tahvil alımlarının azaltılmasıyla birlikte piyasada dolaşan dolar azalma gösterecek. Ayrıca Fed'in 2022 yılında faiz artırımı hamlesi de yapması bekleniyor. Bu gelişme de doları dolaylı yoldan küresel çapta değerli hale getirmesi bekleniyor. Bundan dolayı yatırımcılar erken pozisyon alarak altın satışı yaparak farklı alanlarda paralarını değerlendirmeye yöneliyor.