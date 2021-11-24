Altın fiyatlarında yükseliş rekor ile devam ediyor. Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları dün hızlı bir yükseliş göstererek rekor kırdı. Altının ons fiyatı 1.793 dolardan işlem görüyor. Gram altın dün gün içinde 777 TL'ye kadar yükseliş gösterdi.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA OLDU?

Dünkü hızlı yükselişin ardından gram altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Gram altın saat 13:00 itibari ile 723 TL'den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altının alış fiyatı 1.149,52 TL olurken satış fiyatı ise 1.179,78 TL oldu.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 4.801,00TL olurken satış fiyatı 4.874,00 TL oldu.

ALIŞ SATIŞ

Tam Altın 4.741,75 4.877,86

Yarım Altın 2.291,85 2.359,56

Ons Altın 1.793 1.793

Has Altın 722,53 722,64

22 Ayar Bilezik 655,22 658,08