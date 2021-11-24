Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor! 24 Kasım güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarında bir süredir görülen yükseliş sürüyor. Güne yükseliş ile başlayan altın düşüşe geçti. Saat 09:50'de gram altın 753 TL'yi test ederken saat 13:00 itibari ile 723 TL'ye düştü. İşte 24 Kasım güncel altın fiyatları...
24 Kasım 2021, Çarşamba 10:00 Son Güncelleme:
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Altın fiyatlarında yükseliş rekor ile devam ediyor. Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları dün hızlı bir yükseliş göstererek rekor kırdı. Altının ons fiyatı 1.793 dolardan işlem görüyor. Gram altın dün gün içinde 777 TL'ye kadar yükseliş gösterdi.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA OLDU?
Dünkü hızlı yükselişin ardından gram altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Gram altın saat 13:00 itibari ile 723 TL'den işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altının alış fiyatı 1.149,52 TL olurken satış fiyatı ise 1.179,78 TL oldu.
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altınının alış fiyatı 4.801,00TL olurken satış fiyatı 4.874,00 TL oldu.
ALIŞ SATIŞ
Tam Altın 4.741,75 4.877,86
Yarım Altın 2.291,85 2.359,56
Ons Altın 1.793 1.793
Has Altın 722,53 722,64
22 Ayar Bilezik 655,22 658,08