Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 7 Ocak altın fiyatları...
Merkez bankalarının enflasyonla mücadele için faiz artırımına gitmeleri, Fed'in faiz artırım tarihinin Mart ayında olacağı ihtimalinin artması, Omicron varyantının hızla yayılması altın fiyatlarında düşüşe neden oldu.
07 Ocak 2022, Cuma 10:04 Son Güncelleme:
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Altın fiyatlarında sert fiyat hareketleri devam ediyor. Küresel piyasalardaki enflasyonun bastırılması için merkez bankalarının faiz artırım hamlesinde bulunması, Fed'in faiz artırma hamlesinin yaklaşması ve koronavirüsün Omicron varyantının hızla yayılması piyasalarda endişeye neden oldu.
Piyasalarda en büyük etken ise son günlerde Fed oluyor. Fed'in faiz artırmasının yaklaşması Altın fiyatlarını olumsuz etkilemişti. Güne 1788 dolardan başlayan ons altın gün içinde en düşük 1787 dolar, en yüksek 1793 dolar seviyesini gördü. Saat 08:32 itibarıyla 1791 dolar seviyesinde işlem görüyor.
GRAM ALTIN SAKİN SEYREDİYOR
Gram altın fiyatları da denge bulmaya çalışıyor. Döviz kurlarındaki hareketle yön bulmaya çalışan gram altın güne 794 liradan başladı.
ÇEYREK ALTIN
Alış: 1.267,92 Satış: 1.298,00
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 5.257,00 Satış: 5.336,00
TAM ALTIN
Alış: 5.230,18 Satış: 5.366,64
YARIM ALTIN
Alış: 2.527,92 Satış: 2.595,99