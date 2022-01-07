Ekonomi Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 7 Ocak altın fiyatları...

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 7 Ocak altın fiyatları...

Ekonomi

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 7 Ocak altın fiyatları...

Merkez bankalarının enflasyonla mücadele için faiz artırımına gitmeleri, Fed'in faiz artırım tarihinin Mart ayında olacağı ihtimalinin artması, Omicron varyantının hızla yayılması altın fiyatlarında düşüşe neden oldu.

07 Ocak 2022, Cuma 10:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Altın fiyatlarında sert fiyat hareketleri devam ediyor. Küresel piyasalardaki enflasyonun bastırılması için merkez bankalarının faiz artırım hamlesinde bulunması, Fed'in faiz artırma hamlesinin yaklaşması ve koronavirüsün Omicron varyantının hızla yayılması piyasalarda endişeye neden oldu.

Piyasalarda en büyük etken ise son günlerde Fed oluyor. Fed'in faiz artırmasının yaklaşması Altın fiyatlarını olumsuz etkilemişti. Güne 1788 dolardan başlayan ons altın gün içinde en düşük 1787 dolar, en yüksek 1793 dolar seviyesini gördü. Saat 08:32 itibarıyla 1791 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN SAKİN SEYREDİYOR

Gram altın fiyatları da denge bulmaya çalışıyor. Döviz kurlarındaki hareketle yön bulmaya çalışan gram altın güne 794 liradan başladı.

ÇEYREK ALTIN

Alış: 1.267,92 Satış: 1.298,00

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 5.257,00 Satış: 5.336,00

TAM ALTIN 

Alış: 5.230,18 Satış: 5.366,64

YARIM ALTIN

Alış: 2.527,92 Satış: 2.595,99

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kazakistan: Astana nasıl Nur-Sultan oldu?
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Özel okulda erken kaydın avantajı çok
Bilal Emin Turan
Ekrem Sarısu
Borçlanırsanız emeklisiniz
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
Birleşik Krallık’tan kimler burs alabilir?
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Parayı iyi değerlendirmek için 15 adım
Özlem Denizmen
Erkut Can
Kararım kesin, dediklerimi demeyeceğim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse gözlükleri
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kazakistan'daki karışıklık, Bitcoin'i vurdu!