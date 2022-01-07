Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 7 Ocak altın fiyatları...

Altın fiyatlarında sert fiyat hareketleri devam ediyor. Küresel piyasalardaki enflasyonun bastırılması için merkez bankalarının faiz artırım hamlesinde bulunması, Fed'in faiz artırma hamlesinin yaklaşması ve koronavirüsün Omicron varyantının hızla yayılması piyasalarda endişeye neden oldu.

Piyasalarda en büyük etken ise son günlerde Fed oluyor. Fed'in faiz artırmasının yaklaşması Altın fiyatlarını olumsuz etkilemişti. Güne 1788 dolardan başlayan ons altın gün içinde en düşük 1787 dolar, en yüksek 1793 dolar seviyesini gördü. Saat 08:32 itibarıyla 1791 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN SAKİN SEYREDİYOR

Gram altın fiyatları da denge bulmaya çalışıyor. Döviz kurlarındaki hareketle yön bulmaya çalışan gram altın güne 794 liradan başladı.

ÇEYREK ALTIN

Alış: 1.267,92 Satış: 1.298,00

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 5.257,00 Satış: 5.336,00

TAM ALTIN

Alış: 5.230,18 Satış: 5.366,64

YARIM ALTIN

Alış: 2.527,92 Satış: 2.595,99