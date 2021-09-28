Altın piyasasındaki son rakamlar sabah saatleriyle birlikte belli oldu. Altın fiyatları 28 Eylül 2021 Salı günü dolar kuru etkisiyle hafif yükseliş yaşıyor. Ons altındaki hafif yükseliş altın fiyatlarına olumlu yansıdı. İşte altın fiyatlarında son durum..

GRAM ALTIN NE KADAR?

Hem ons fiyatlarına hem de içeride dolar/TL kuruna bağlı olan gram altın 28 Eylül Salı günü 496,49 lira seviyelerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 806 lira olarak belirlenirken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 819 lirada konumlandı.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını 3 bin 210 liradan alınırken 3 bin 262 liradan da satışa sunuluyor.

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı bugün 1.613, 90 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.637,10 lirada konumlanmış durumda.

22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar bilezik bugün alış fiyatı 450,54 satış fiyatı ise 452,65 liradan işlem görüyor.



