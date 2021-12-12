Altın fiyatlarında herkes bunu konuşuyor! Çarşamba açıklanacak…

Küresel ekonomideki enflasyon krizinin etkisi her geçen gün artmaya devam ederken altın verisi bu hafta yoğun bir gündemden çıkmış son olarak ABD enflasyon verileriyle yönünü bulmuştu. Fed beklenirken haftanın son günü işte altın fiyatları...

Altın yatırımcısının gözü geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına yön verebileceği yönündeki değerlendirmelerle ABD enflasyon verisindeydi.

Beklentiler dahilinde yüzde 6,8 olarak gelen enflasyon verisi sonrası ons Altın Fiyatları 1774 dolar ile 1782 dolar seviyesinde hareket etmesini sağlamıştı. Haftanın son günü de altın 1.782,84 dolar seviyesinde hareket ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Gram Altın fiyatı cuma günü 798-782 lira seviyesinde seyrederken bugün alışta 795,80 ve satışta ise 795,98 TL'yi gördü.

Çeyrek Altın

ALIŞ: 1.265,00 TL

SATIŞ: 1.295,00 TL

Altın (ONS)

ALIŞ: 1.782,69 dolar

SATIŞ: 1.783,00 dolar

Cumhuriyet Altını

ALIŞ: 5.062,00 TL

SATIŞ: 5.159,00 TL

Yarım Altın

ALIŞ: 2.534,00 TL

SATIŞ: 2.598,00 TL

GÖZLER FED'DE

Piyasalar açısından 14-15 Aralık tarihinde yapılacak olan Fed toplantısından çıkacak mesajlar altın için kritik olacak. Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda bu toplantıya dikkat çekerek, varlık alımı azaltımı (tapering) hızının artırılmasının değerlendirileceğini belirtmişti.