Altın fiyatlarında heyecanlandıran rakam! Kritik eşik aşılıyor…

Altın yatırımcısı için nefes alma dönemi başladı. Yaklaşık dokuz aydır devam eden düşüş trendinin üzerine çıkıldı. Ons fiyatı 1.881 dolara yükseldi. En son Ağustos 2020’de 2.081 dolara kadar çıkmış ve sonrasında değer kaybederek 1.670 dolara kadar gerilemişti.

Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın yazısı şu şekilde:

Altın fiyatları ağırlıklı olarak enflasyonun arttığı dönemlerde yükselen bir ivme sergiler. Son dönemdeki hareketin ateşleyicisi ise ABD enflasyon verileri ve kripto paralardaki aşırı değer kaybı.

ABD’de nisan ayında tüketici fiyatları yıllık olarak yüzde 4.2 arttı. Böylelikle ülkede tüketici enflasyonu 2008’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Enflasyon, ABD 10 yıllık tahvillerinin yüzde 1.62’li seviyelerdeki getirisinden çok daha hızlı yükseldi. Bu gelinen oranlar tepe seviyeler de değil üstelik. İşte bundan dolayı enflasyon karşısında erimenin önüne geçmek için para altını adreslemeye başladı.

ÇANAĞA GÖZ DİKTİ

Altının onsunda uzun vadede teknik olarak bir çanak görünümü var. Bu çanak görünümü tamamlanması halinde fiyatların çok daha fazla yükselebileceğine işaret ediyor. Ancak henüz bunun onaylandığına dair net işaret yok.

Altının ons fiyatında takip edebildiğimiz en önemli gösterge 8, 20 ve 50 günlük, haftalık ve aylık fiyatların üzerinde gerçekleşmeye başlayan fiyatlar.

İşte bu fiyatlamalar eğilimin güçlendiğinin göstergesi. Uzun vadeli trendler ortalamaların üzerinde güçlenen hareketlerle başlar. Bu da altın dönemi için iyimserliği artırıyor.

BİRİKTİRİLEBİLİR

Altın ve altın fonları uzun vadede biriktirilebilir olma özelliğini koruyor. Varlık fiyatlarında görülen aşırı değerlemeler küresel hisse senedi ve kripto paralardaki yüksek dalgalanmalar, sakinleşmek isteyen yatırımcılar için altını durak haline getirecektir.

İKİ GÖSTERGE İLE İZLİYORUZ

Türkiye’de altın fiyatlarını iki ayrı gösterge ile izliyoruz. Altının ons fiyatı ve dolar kuru. Altının gram fiyatı şöyle hesaplanıyor: Gram altının TL fiyatı, altının dolar bazlı ons fiyatının TL’ye çevrilmesi ve ons biriminin de grama çevrilmesi ile ortaya çıkıyor.

Bir ons yaklaşık olarak 31,1 gramdır. Basit bir örnekle anlatacak olursak gram altın fiyatı: Altının ons değeri (1.880) x dolar kuru (8,39) / 31.1 = Altının gram fiyatı (507) Dolayısı ile altının TL bazında gram fiyatı hem dolar kurundan hem de altının ons fiyatından etkileniyor. Her ikisi yükselişe geçtiğinde altının gram fiyatı daha fazla yükseliyor.

ALTIN ALAMAYAN ALTIN FONU ALIYOR

Altın alamayanlar için altın fonları bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bugün bir çeyrek altının fiyatı 835 lira. Ancak eldeki çok küçük birikimlerle de altın fonu biriktirebilmek mümkün.

Altın fonları getiri olarak gram altının fiyatındaki getirinin üzerinde. Enflasyon bazında da kazandırdıkları görülüyor. Yılbaşından bu yana altın fonları yüzde 11.30 ile yüzde 13.27 arasında kazandırdı. Altın fonlarının performansı, yılbaşından bu yana yüzde 11.4 oranında artış kaydeden gram altının üzerinde yükseldi.

KIYMETLİ MADENLER SEKTÖRÜ HİSSELERİ

Borsa İstanbul’da madencilik ve kıymetli madenler sektöründe dört hisse senedi işlem görüyor. Bunların yıllık getirilerine baktığımızda en yüksek getiriyi yüzde 74.8 ile Koza Altın hisselerinin sağladığını görüyoruz.

Altınyağ Madencilik’in getirisi yüzde 63.5 olurken Park Madencilik hisseleri yüzde 55 oranında kazandırdı. Koza Madencilik ise yüzde 42,3 değer kazandı. Maden sektörü şirketlerinin net kar marjı ise 2021’in ilk çeyreğinde ortalama yüzde 171 oldu.

YÜKSEK PERFORMANS

Altın fiyatlarındaki yükseliş hisselere gecikmeli yansıyor. Altın fiyatları yükseldiğinde madencilik hisselerini de olumlu etkilemekte.

En yüksek performans ise Koza Altın hisselerinde. Koza Altın hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 32 yatırımcısına kazandırdı. Altın fiyatları yükseldikçe maden sektörü hisseleri de gündemde olmaya devam edecek.