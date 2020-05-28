Altın fiyatlarında normale dönüş için tarih verildi

Atayık, Sağlık Bakanlığı’nın virüsle savaşta verdiği örnek başarıya, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) spekülatif işlemlere karşı aldığı önlemlerle, bankalar nezdindeki bireysel kaydi altın ve döviz işlemlerine kambiyo vergilerinin artırılması eklenince pozitif verilerin yurt içinde de yaşandığını kaydetti. Türkiye'de ilk normalleşme adımlarının 11 Mayıs’ta atıldığını aktaran Atayık, 1 Haziran’da bu adımların farklı sektörlerle genişletilmesinin beklendiğini hatırlattı.

Ticaret savaşları güvensiz ortam

Atayık, ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin, bir süredir virüsle mücadele kapsamında ekonomilerini fonlamak amacıyla piyasaya likidite sunarak destek paketleri açıkladığını hatırlatarak, "ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere birçok merkez bankası 'bol likidite' sürecini süreci desteklemek amacıyla faiz indirimlerine gidiyor. Hatta Fed’in geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda negatif faiz indiriminin bile gündeme geldiği konuşuldu, çizildi. Son iki yıldır ABD tahvil faizleri de düşüyor. Birçok ülkenin başlattığı normalleşme adımları süreci başarıyla yönetilirse bunu takip edecek faiz artırımları, ABD tahvil faizleri artarsa ve ekonomide pozitif verilerin de yardımıyla ons altındaki 1.600-1.500 doların yeniden görülebileceği değerlendirmeleri yapılıyor" diye konuştu.

Bu süreçte altın başta olmak üzere emtia fiyatlarının zirve rakamlara çıkmasını tetikleyen ve virüsle birlikte biraz gündemden düşen ABD-Çin arasındaki 'Ticaret Savaşları’nın yeniden tırmanma riskinin kafalarda soru işareti oluşturduğunu belirten Atayık, şöyle konuştu:

Nitekim ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla bu savaşın kaldığı yerden devam edeceğine dair ilk işareti vermişti. Normalleşme sürecinde istenen hedefler gerçekleşmez, sonbaharda ikinci dip yaşanır ve ticaret savaşları yeniden tırmanırsa o zaman finans piyasaları ve ekonomileri kötü günler bekliyor. Analistler, bu durumda ons altında daha önce test edildikten sonra geri çekilinen 1,760 dolar ve üstünün görülebileceğine dikkati çekiyorlar.

Düğün sezonu etkileyecek

Atayık, Türkiye içindeki altın fiyatlarının, dünyada belirlenen ons dolar seviyesi ve TL/ dolar kotasyonlarıyla ortaya çıktığını ifade ederek, darphane üretimi Cumhuriyet ziynet, sikke altınları ve gram altınların, ons değeri/dolar fiyatlarıyla birebir ilintili olduğunu söyledi.

Atayık, altın fiyatlarına ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

Ons altın, dünyadaki olumlu haberlerle son iki haftanın en düşük seviyesi olan 1,700 doların altına kadar düştü. Finansal piyasalardaki bahar havasını bozacak olumsuz bir veri akışı olmazsa kısa sürede ons altının 1,680- 1,670 bandına kadar düşmesi bekleniyor. Cumhuriyet sikke, ziynet altınları ve gram altındaki fiyat öngörülerinde ise iç faktörler ve ekonomi yönetiminin performansı büyük önem taşıyor. Hükümet ve Sağlık Bakanlığı, virüsle mücadelede verdiği başarılı grafiği, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK ve diğer kurumların da ekonomide verdiğini söyleyebiliriz.

AA





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