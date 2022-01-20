Altın fiyatlarında faiz kararı etkisi hızlı görüldü. Sabah saatlerinde 796 TL seviyelerine ulaşan gram altın, politika faizinin sabit tutulduğu yönündeki açıklamanın ardından 785 TL seviyelerine kadar geriledi. Ancak kısa süre içerisinde yeniden toparlandı. Sabah saatlerinde 1.316,00 TL seviyelerinde işlem gören çeyrek altın ise yüzde 0,68 oranında değer kaybetti. İşte, 20 Ocak faiz kararları sonrası gram altın, çeyrek altın ve diğer altın çeşitlerinin fiyatları…

20 OCAK 2022 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 791,32 TL

Gram altın satış fiyatı: 791,45 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.283,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.306,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.566,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.613,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.122,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.202,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış fiyatı: 717,77 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 726,31 TL

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ODU? FAİZLER DÜŞTÜ MÜ YÜKSELDİ Mİ?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararını açıkladı. Kurum tarafından yapılan ilk açıklamaya göre, politika faizleri beklentiler doğrultusunda sabit bırakıldı. Son yapılan PPK toplantısında politika faizleri yüzde 15'ten yüzde 14'e düşürülmüştü. Ocak ayında da yüzde 14'te sabit bırakıldı.