Tarih boyunca yatırımcılar için en güvenli liman olarak kabul edilen altının fiyatlarındaki son dakika hareketleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. 11 Haziran 2021 Cuma gününde altının onsunun 1.900,56 dolar oldu. Gram altın, çeyrek altın ve tam altın da bu hareketlilikten nasibini aldı. İşte, 11 Haziran 2021 gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ve altın piyasasındaki son dakika gelişmeleri…

11 HAZİRAN 2021 CUMA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Hafta boyunca düşüş eğiliminde olan gram altının haftanın son gününe yükselişle başladı. Yüzde 0.10 oranında değer artışı yaşayan gram altının alış fiyatı 514,90 TL olurken, satış fiyatı 515,00 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ne kadar sorusunun cevabı 11 Haziran 2021 Cuma gününde 849,00 TL olarak kaydedildi.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Perşembe gününe göre sabah saatlerinde durgun seyreden yarım altının alış fiyatı 1.666,00 TL, satış fiyatı ise 1.697,00 TL.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın düşmeye devam ediyor. Günün ilk saatlerinde yüzde 1.42 oranında düşüş yaşayan tam altının alış fiyatı 3.284,47 TL olurken, satış fiyatı 3.351,13 TL oldu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

11 Haziran Cuma gününün en fazla değer kaybedeni Cumhuriyet altını oldu. Yaşadığı değer kaybıyla alış fiyatı 3.401,00 TL olan Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.453,00 TL oldu.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altının gram fiyatı güne değer artışıyla başladı ve sabah saatlerinde 338,07 TL’den işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altının gram fiyatı da düşüş yaşıyor. 374,64 TL’den alınan 18 ayar altın 375,20 TL’den satılıyor.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?