Ekonomi Altın fiyatlarında son dakika! Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın fiyatlarında son dakika! Altının kilogram fiyatı yükseldi

Ekonomi

Altın fiyatlarında son dakika! Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında en yüksek 499 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı günü 499 bin 500 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda son durum...

24 Haziran 2021, Perşembe 17:05 Son Güncelleme:
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Altın piyasasında, en düşük 494 bin 310 lirayı, en yüksek ise 499 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 499 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 514 milyon 580 bin 591,00 lira, işlem miktarı ise 1.040,43 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 525 milyon 13 bin 441,88 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, VakıfBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.


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