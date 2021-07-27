Altın fiyatlarında son dakika! Gram altın fiyatı...

Son dakika altın fiyatları...Fed'in faiz toplantısı öncesinde psikolojik seviye olan 1800 dolarda tutunmaya çalışan ons altın bu seviyeyi koruyamadı.

Ons altın fiyatları Fed'in faiz kararı öncesinde gevşemeye başladı. Uluslararası piyasalarda ons altın psikolojik sınır olan 1800 doların altına sarktı.

ONS ALTIN GERİLEDİ! 1794 DOLAR...

Yatırımcılar, Fed toplantısı öncesinde temkinli davranması ons altına satış getirdi. Fed'in varlık alım programını yavaşlatma sinyalleri vermesi ihtimali altında düşüşü destekliyor.

Ons altın 1794 dolar seviyesine kadar geriledi. Saat 08:01 itibariyle 1797 dolar seviyesinde işlem görüyor. Analistler Fed toplantısı sonuçlanana kadar ons altında 1790-1810 dolar arasında hareket olabileceğini öngörüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR? GRAM ALTIN FİYATI!

Ons altındaki düşüş ve doların 8.55 lira seviyelerinde denge bulmasıyla birlikte gram altın tarafında da gerileme görüldü. Gram altın gün içinde en düşük 493.5 lira, en yüksek 495.4 lira seviyesini gördü.



