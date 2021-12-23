Altın fiyatlarında son durum! 23 Aralık güncel altın fiyatları...

Haftanın dördüncü günü olan 23 Aralık Perşembe güncel altın fiyatları ekonomiyi yakından takip edenler ve altına yatırım yapanlar tarafından anlık sorgulanıyor. Hafta başında döviz kurundaki hareketlilik ve ons altının yükselişi iç piyasadaki altın türlerinin yönünü de yukarı çevirdi. Altının onsunun bin 805 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalıştığı günlerde döviz kuru kaynaklı değişimler iç piyasadaki fiyatlara etki ediyor. Pazartesi günü 1.028,40 liradan kapatan gram altın aynı saatlerde ani olarak geriledi. Peki, altın fiyatlarında sert düşüş devam ediyor mu?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın an itibarıyla 655 liraya kadar geriledi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının satış fiyatı 1.094 lira.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.119 liradan alınıyor, 2.192 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını bugün 4 bin 238 liradan alınırken 4 bin 356 liradan satışta.