Ekonomi Altın fiyatlarında son durum! 24 Şubat 2022 gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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Altın fiyatlarında son durum! 24 Şubat 2022 gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Ekonomi

Altın fiyatlarında son durum! 24 Şubat 2022 gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasıyla ons altın 1938 dolar seviyelerine çıktı, gram altın ve çeyrek altın fiyatları da bu yükselişten etkilendi. Peki, 24 Şubat 2022 gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum…

24 Şubat 2022, Perşembe 11:45 Son Güncelleme:
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Altın fiyatları 24 Şubat Perşembe sabahına hızlı bir yükselişle başladı. Ons altın sabah saatlerinde 1.938 dolar seviyelerinde işlem görürken, gram altın yüzde 3,60, çeyrek altın ise yüzde 3,85 oranında değer artışı yaşadı...

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış fiyatı: 886,23 TL
  • Gram altın satış fiyatı: 886,43 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış fiyatı: 1.444,00 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 1.465,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

  • Yarım altın alış fiyatı: 2.899,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 2.937,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.780,00 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.854,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

  • 22 ayar bilezik alış fiyatı: 807,68 TL
  • 22 ayar bilezik satış fiyatı: 821,14 TL

 

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