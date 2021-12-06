Ekonomi Altın fiyatlarında son durum: 6 Aralık çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında son durum: 6 Aralık çeyrek altın ne kadar oldu?

Ekonomi

Altın fiyatlarında son durum: 6 Aralık çeyrek altın ne kadar oldu?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 788 lira oldu.

06 Aralık 2021, Pazartesi 18:09 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 787,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 788 liradan, 5 bin 193 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 214 liradan, 718,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 722,70 liradan, 5 bin 75 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 95 liradan, 2 bin 537 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 547 liradan ve bin 269 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 274 liradan satıldı.

İSTANBUL (İHA)

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