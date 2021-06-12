Altın fiyatları son zamanların en düşük seviyelerine doğru ilerliyor. Altın fiyatlarında geçtiğimiz haftalarda rekor yükseliş görülürken, bu hafta boyunca yaşanan yavaş ama istikrarlı düşüş piyasalarda beklenmedik tepkilere neden oldu.12 Haziran 2021 Cumartesi gününe gelindiğinde ise düşüşün seyri biraz daha sertleşti. Gram, çeyrek ve tam altın fiyatları da bu değer kaybı çerçevesinde yeniden şekillendi. Peki, altın fiyatları bugün düştü mü? İşte, altın fiyatlarında son durum ve 12 Haziran gram, çeyrek ve tam altın fiyatları…

12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın haftanın son iş gününe yine aşağı yönlü hareketle başladı. Cuma gününe yükselişle başlayan altın 12 Haziran Cumartesi günü yeniden düşüşe geçerken, alış fiyatı 506,68 TL, satış fiyatı ise 506,76 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altındaki düşüş devam ediyor. Sabah saatlerinde yüzde 1,53 oranında değer kaybı yaşayan çeyrek altının satış fiyatı 836,00 TL’ye geriledi.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Tüm altın türlerinde olduğu gibi yarım altında güne değer kaybederek başladı. Yüzde 1,47 oranında düşüş yaşayan yarım altının alış fiyatı 1.638,00 TL olurken, satış fiyatı 1.672,00 TL oldu.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 12 Haziran Cumartesi gününde 3.244,65 TL’den alınıp, 3.308,55 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altınındaki değer kaybı diğer altın türlerine nispeten biraz daha aşağı seviyede. Yüzde 0,98 oranında düşüşün ardından cumhuriyet altınının alış fiyatı 3.367,00 TL, satış fiyatı ise 3.419,00 TL.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altının gram fiyatı bir önceki günün başlangıç seviyelerinden aşağı indi. Yüzde 1,54 oranında değer kaybeden 14 ayar altının alış fiyatı 277,26 TL’ye satış fiyatı ise 332,62 TL’ye düştü.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

Düşüş eğiliminden 18 ayar altının gram fiyatı da etkilendi. 12 Haziran Cumartesi günü 18 ayar altının gram fiyatı 370,44 TL oldu.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?