Ekonomi Altın fiyatlarında son durum! Altın fiyatları yükselişle başladı

Altın fiyatlarında son durum! Altın fiyatları yükselişle başladı

Ekonomi

Altın fiyatlarında son durum! Altın fiyatları yükselişle başladı

6 Aralık'ta altın fiyatları güne yükseliş ile başladı. Koronavirüs salgını ile başlayan küresel çaptaki kararsızlık altın fiyatlarını da etkiliyor. Omicron varyantı ve Fed'in faiz artırım ihtimali altın fiyatlarında dengesizliğe neden oldu. 6 Aralık güncel altın fiyatları...

06 Aralık 2021, Pazartesi 08:33 Son Güncelleme:
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Küresel piyasalar birçok denklemi bir arada görmeye başladı. Ekonomik açıdan tüm dünya ülkelerinde enflasyon oranları hızla artarken merkez bankaları da Fiyat istikrarını sağlamak için mücadelesini devam ettiriyor.

Ons Altın fiyatları 1800 doların hemen altında denge bulmaya çalışsa da Fed'in faiz artırım ihtimali yükselişin önünde engel oluşturuyor. Ons altın güne 1783 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1780.7 dolar, en yüksek de 1787.7 dolar seviyesi görüldü. Saat 08:05 itibarıyla ons altın 1782 dolar seviyesinde bulunuyor.

ENFLASYONA KARŞI FAİZ

Piyasadaki fiyat oluşumlarını dengede tutmaya çalışan merkez bankaları enflasyonu egale etmek için faiz silahını kullanmaya başladı. Faiz artırarak enflasyonu düşürme yöntemini kullanan merkez bankaları arasına Fed'in de girmesi bekleniyor. Fed, tahvil alımlarını azaltımını hızlandırıp, faiz artırımını öne çekmeye hazırlanıyor.

ALTIN FİYATLARI

Alış Satış

Gram altın 790,60 790,64

Çeyrek Altın 1.257,60 1.286,50

Cumhuriyet A. 5.219,00 5.297,00

Tam Altın 5.187,61 5.319,10

Yarım Altın 2.507,34 2.573,00

22 Ayar Bilezik 716,83 717,61

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