Altın fiyatlarında son durum! Bayram öncesi piyasalar açıldı

Yurt içinde piyasa yarım gün işlem görecek. Gram altın güne 500 liranın altında başladı. Çeyrek altın 822 liradan, Cumhuriyet altını ise 3 bin 344 liradan işlem görüyor. Dolar/TL ise güne 8.50'nin üzerinde açılış yaptı.

Işık Menkul tarafından hazırlanan dolar ve altın analizi: "Geçtiğimiz cuma günü de önceki 5 günde olduğu gibi TL lehine işlemlerin ağır bastığı kurda, 8.52 seviyesi altında kapanış görüldü.

Yeni günde de ilerleyen saatlerde TL lehine işlemlerin ön plana çıkması halinde 8.50, 8.48 ve 8.45 destek bölgeleri takip edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 8.54, 8.58 ve 8.62 direnç seviyeleri ilk etapta izlenebilir. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde oluşan sert satışlar ile 1810 dolar seviyesinden kapanış gördüğümüz değerli metalde, yeni haftanın ilk işlem gününde 1814 dolar civarından kısmi alıcılı işlemler görmekteyiz.

Bu yöndeki hareketlerin devamında 1818, 1823 ve 1831 direnç noktaları ilk etapta takip edilebilir. 1818-1815 bariyerinin altındaki kalıcılığın devam etmesi durumunda oluşabilecek satıcılı işlemlerde ise 1797-1794 bölgesi yeniden izlemeye alınabilir."

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan dolar ve altın analizi: "Geri çekilmenin devam etmesi ile 50 günlük üssel ortalamanın geçtiği 8.5280 desteğinin aşağısının test edildiğini görüyoruz. Bu seviyenin aşağısında kalıcılığın sağlanabilmesi durumunda satışların devam etme ihtimali kuvvetlenecektir.

Bu durumda 8.45 ve 8.40 desteklerini izlemeye alacağız. Bunun 8.5280 seviyesinin aşağısında kalıcılığın sağlanamaması ise yukarı yönde hareketlerin oluşmasını sağlayabilir. Bu durumda 8.6290 ve 8.73 dirençlerini takibe başlayacağız. Dirençler: 8.6290 – 8.72 – 8.80 Destekler: 8.5280 – 8.45 – 8.40

ALTIN

1828 direnç seviyesinin üzeri test edilse de kalıcılığın sağlanamaması ile aşağı yönde hareketlerin oluştuğunu görmekteyiz. Bu noktada satışların devamı adına 1809 desteğini takip etmekteyiz. Bu destek seviyesi kırılabilirse 1795 ve 1770 seviyeleri ön plana çıkabilir.

1828 direnci yükselişlerin oluşması adına önemini koruyor. Bu seviyenin aşılması durumunda 1855 ve 1875 dirençlerini takibe alacağız. Dirençler: 1828 – 1855 – 1875 Destekler: 1809 – 1795 - 1770"



