Ekonomi Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek altın kaç lira oldu?

Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek altın kaç lira oldu?

Ekonomi

Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek altın kaç lira oldu?

Altın fiyatlarında yukarı yönlü seyreden fiyatlar düşüşe geçmeye başladı. İşte güncel altın fiyatları...

16 Eylül 2021, Perşembe 09:21 Son Güncelleme:
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Ons Altın fiyatları dar bantta dalgalanmaya devam ediyor. Fed'in faiz artırma ihtimali ve varlık alımlarını azaltma beklentisi altın üzerinde baskı oluşturuyor. Uluslararası piyasalarda Ons Altın 1800 doların altına geriledi.

Dünya genelinde merkez bankaları pandemide sağladıkları destekleri geri çekmeye başlaması altın için negatif bir gelişme oluşturuyor.

Analistler gelecek 6 ay içinde piyasaların yavaş yavaş faiz artırımlarını fiyatlamaya başlayacaklarını öngörürken, Fed'in gelecek hafta varlık alım azaltımının işaretini vermesi halinde ons altında ilk etapta 1770 dolar seviyesinin görülmesi tahmin ediliyor. Güne 1793 dolardan başlayan ons altın en düşük 1787 dolar, en yüksek 1796 dolar seviyesini gördü.

GRAM ALTIN DA DÜŞÜŞTE

Gram Altın fiyatları da ons altına paralel olarak güç kaybetti. Gram altın güne 486 liradan başladı. Gün içinde en düşük 484.4 lira, en yüksek 487.2 lira seviyesini gördü. Saat 08:45 itibariyle gram altın 484.9 liradan alıcı buluyor.

ALIŞ SATIŞ

Çeyrek Altın 788,00 799,00

Yarım Altın 1.575,00 1.597,00

Tam Altın 3.113,29 3.174,65

Cumhuriyet A. 3.226,00 3.275,00

Ata Altın 3.184,00 3.238,00

22 Ayar Bilezik 437,29 454,21

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