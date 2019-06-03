Altın fiyatlarında son durum... Çeyrek ve gram altın ne kadar?
Yeni haftanın ilk günü arefe gününe denk geldi. Her hafta başı olduğu gibi altın fiyatları araştırılıyor. Özellikle çeyrek ve gram altın fiyatlarının ne kadar olduğu sorgulanıyor. İşte 3 Haziran altın fiyatları...
Geçen hafta döviz kuruyla birlikte altın fiyatlarında da büyük düşüş yaşandı. Yeni haftada altın fiyatlarındaki seyir merak ediliyor. İşte gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altınındaki son durum...
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
246,22 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 246,31 liradan, bin 632 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 657 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 579 liradan alınan tam altın bin 611 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
789 liradan alınan yarım altın 810 liradan ve 394 liradan alınan çeyrek altın 405 liradan satılıyor.