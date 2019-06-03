Altın fiyatlarında son durum... Çeyrek ve gram altın ne kadar? Yeni haftanın ilk günü arefe gününe denk geldi. Her hafta başı olduğu gibi altın fiyatları araştırılıyor. Özellikle çeyrek ve gram altın fiyatlarının ne kadar olduğu sorgulanıyor. İşte 3 Haziran altın fiyatları...