Altın fiyatlarında son durum... Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum... Çeyrek ve gram altın ne kadar? Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü... Piyasalar kapalı fakat altın fiyatlarındaki son durum bugün de merak ediliyor. Özellikle de çeyrek ve gram altındaki fiyat araştırılıyor. İşte 15 Temmuz altın fiyatları...