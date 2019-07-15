Altın fiyatlarında son durum... Çeyrek ve gram altın ne kadar?
Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü... Piyasalar kapalı fakat altın fiyatlarındaki son durum bugün de merak ediliyor. Özellikle de çeyrek ve gram altındaki fiyat araştırılıyor. İşte 15 Temmuz altın fiyatları...
Piyasalar 3 gündür kapalı... Altın almak isteyenler, altın fiyatlarındaki son durumu merak ederek özellikle de "Çeyrek ve gram altın ne kadar?" sorusunu yöneltiyor. İşte 15 Temmuz altın fiyatları...
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
258,95 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 259,05 liradan, bin 711 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 737 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
235,53 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 252,54 liradan, bin 656 liradan alınan tam altın bin 690 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
828 liradan alınan yarım altın 850 liradan ve 414 liradan alınan çeyrek altın 425 liradan satılıyor.