Altın fiyatlarında son durum... Çeyrek ve gram altın ne kadar? Ağustos ayının ilk pazartesi günü... Yeni bir haftaya daha girdik ve sabah saatlerinde en çok araştırılan konuların başında ise altın fiyatları geliyor. Sıklıkla yöneltilen soru ise "Çeyrek ve gram altın ne kadar?" şeklinde...