Altın fiyatlarında son durum... Çeyrek ve gram altın ne kadar?
Ağustos ayının ilk pazartesi günü... Yeni bir haftaya daha girdik ve sabah saatlerinde en çok araştırılan konuların başında ise altın fiyatları geliyor. Sıklıkla yöneltilen soru ise "Çeyrek ve gram altın ne kadar?" şeklinde...
Altın fiyatlarındaki son durum, yeni haftanın ilk gününde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen altında bugün yükseliş söz konusu... İşte gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altınında son durum...
5 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI
261,40 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 261,52 liradan, bin 700 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 725 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 645 liradan alınan tam altın bin 677 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
822 liradan alınan yarım altın 842 liradan ve 411 liradan alınan çeyrek altın 422 liradan satılıyor.