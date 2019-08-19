Altın fiyatlarında son durum... Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Ağustos ayına 262,59 lira ile başlayan gram Altın, 31 Temmuz tarihinde 253,8920 lira ile son bir ayın en düşük, 14 Ağustos tarihinde ise 273,3330 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta %0,47 değişim gösteren gram altın şu an 270,1871 liradan işlem görüyor. Peki, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altınında son durum ne?

19 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

270 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 270,18 liradan, bin 794 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 821 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 736 liradan alınan tam altın bin 770 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

868 liradan alınan yarım altın 890 liradan ve 434 liradan alınan çeyrek altın 445 liradan satılıyor.