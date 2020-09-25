Altın fiyatlarında son durum, düşüş sürüyor

İç piyasada gram altın 458 liradan, çeyrek altın 757 liradan, Cumhuriyet altını da 3,080 liradan işlem görüyor.

IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde şu ifadeler kullanıldı:

Fed’den Clarida bugün yaptığı açıklamada, faiz oranlarının uzun süre düşük kalabileceğini, enflasyonun yüzde 2 oluncaya kadar faizlerin artacağın düşünmediğini ve ABD’de toparlanma için ek mali desteğe ihtiyaç olabileceğini söyledi. Bu açıklamalara rağmen, ons altında üçgen formasyonundan aşağı yönlü çıkılmasıyla düşüş 1873.15’e kadar sürdü. Düşüşün devamında 1863 ve 1815 destek olarak izlenebilir.

Yukarı yönlü işlemlerde ise 1906.75 ve 1924.50 direnç oluşturabilir. Öte yandan Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 466 bin liraya geriledi.

Gram altın:

458,31 lira alış, 458,40 lira satış

Çeyrek altın:

747,60 lira alış, 757,20 lira satış

Yarım altın:

1.490,60 lira alış, 1.512,40 lira satış

Cumhuriyet altını:

2.981,20 lira alış, 3.013,30 lira satış.