Ekonomi Altın fiyatlarında son durum! Gram altın bugün ne kadar oldu? 14 Şubat gram, çeyrek, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Altın fiyatlarında son durum! Gram altın bugün ne kadar oldu? 14 Şubat gram, çeyrek, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın bugün ne kadar oldu? 14 Şubat gram, çeyrek, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları

Ekonomi

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın bugün ne kadar oldu? 14 Şubat gram, çeyrek, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları

Altın fiyatlarında son durum haftanın ilk gününde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta ABD enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ufak çaplı yaşanan gerilemenin ardından gram altın fiyatı hafta sonunda 808 TL seviyesine kadar ulaştı. Şimdi gözler yarın açıklanacak Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Peki gram altın bugün ne kadar oldu? İşte, 14 Şubat gram, çeyrek, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları…

14 Şubat 2022, Pazartesi 09:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

14 Şubat gram, çeyrek, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları MB faiz kararına kilitlendi. ABD enflasyon verileri ve Rusya-Ukrayna krizi ile piyasalarda dalgalanma devam ederken, ons altın 1.853 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Gram altın ise güne yüzde 0,35 oranında değer kaybıyla başladı. Çeyrek, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ise bu düşüşün aksine yükselmeye devam ediyor. İşte, 14 Şubat Pazartesi altın fiyatlarında son durum…

14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış fiyatı: 805,51 TL
  • Gram altın satış fiyatı: 805,64 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış fiyatı: 1.305,00 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 1.331,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

  • Yarım altın alış fiyatı: 2.619,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 2.662,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.221,00 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.303,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

  • 22 ayar bilezik alış fiyatı: 731,30 TL
  • 22 ayar bilezik satış fiyatı: 740,65 TL

 

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Beşi bir yerde
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Borçlanma bir yıl öne çeker mi?
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Bu gurur hepimizin
Erkut Can
Murat Gülderen
Bu girişimler ufkunuzu açacak
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Masanın hangi tarafındayız?
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Pahalı kaskoya alternatif
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Aşk ve para testi
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Altın sahipleri dikkat! Altın eve değerlenmiş bir şekilde dönecek...