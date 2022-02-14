14 Şubat gram, çeyrek, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları MB faiz kararına kilitlendi. ABD enflasyon verileri ve Rusya-Ukrayna krizi ile piyasalarda dalgalanma devam ederken, ons altın 1.853 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Gram altın ise güne yüzde 0,35 oranında değer kaybıyla başladı. Çeyrek, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ise bu düşüşün aksine yükselmeye devam ediyor. İşte, 14 Şubat Pazartesi altın fiyatlarında son durum…

14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 805,51 TL

Gram altın satış fiyatı: 805,64 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.305,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.331,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.619,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.662,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.221,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.303,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?