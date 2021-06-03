Ekonomi Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? 3 Haziran 2021 altın fiyatları
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Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? 3 Haziran 2021 altın fiyatları

Ekonomi

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? 3 Haziran 2021 altın fiyatları

Altın fiyatlarında bir süredir devam eden yükseliş sürüyor. 3 Haziran 2021 Perşembe günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte gram altın, çeyrek altın fiyatları...

03 Haziran 2021, Perşembe 09:13 Son Güncelleme:
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Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yükseliş trendi ile devam ediyor. Son dönemlerin en yüksek seviyelerinin görüldüğü altında güncel rakamlar yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Yukarı yönlü hareketin devam ettiği altında çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı an itibarıyla 525 lira seviyesinde. Aynı dakikalarda ons altının fiyatı ise bin 903 dolar seviyelerinde bulunuyor. Çeyrek altın ise an itibarıyla 867 liradan işleme alınıyor. İşte 3 Haziran 2021 Perşembe altın fiyatları..

3 HAZİRAN 2021 ALTIN FİYATLARI

Ons altın fiyatı: Alış 1.903,31 dolar Satış 1.904,50 dolar

Gram altın fiyatı: Alış 526,20 TL Satış 526,40 TL

Cumhuriyet altını: Alış 3.357,00 TL Satış 3.455,00 TL

22 Ayar Bilezik(Gr.): Alış 474,00 TL Satış 505,00 TL

Yarım altın: Alış 1.679,00 TL Satış 1.764,00 TL

Çeyrek altın: Alış 845,00 TL Satış 867,00 TL

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