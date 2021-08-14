Altın fiyatlarında son durum! Gram altın kaç lira oldu?

Bu hafta en düşük 477 lirayı gören gram altın, kapanışı 487 liradan yaptı. Çeyrek altın 798 lira, Cumhuriyet altını ise 3 bin 282 lira seviyesinden haftayı kapattı. Ons altın ise bin 780 dolar civarında.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.409,81, en yüksek 1.449,25 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,90 artarak 1.447,64 puandan tamamladı. Bu hafta ABD doları yüzde 1,01 değer kaybederek 8,54 liraya, euro da yüzde 0,99 azalarak 10,06 liraya geriledi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,01, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,40 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,36 ile 'Karma ve Değişken Fonlar' oldu.

ALTININ KİLOGRAM FİYATI YÜKSELDİ

Altın piyasasında, en düşük 481 bin 420 lirayı, en yüksek ise 484 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 484 bin 140 liradan tamamladı.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 69 milyon 683 bin 369,06 lira, işlem miktarı ise 2.209,54 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 76 milyon 923 bin 782,91 lira oldu.

Altın borsasında dün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.



