Ekonomi Altın fiyatlarında son durum! Gram altın kaç lira oldu?

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın kaç lira oldu?

Ekonomi

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın kaç lira oldu?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,90 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,57, dolar/TL yüzde 1,01, euro/TL yüzde 0,99 değer kaybetti. Gram altın haftayı 487 liradan kapattı. İşte son durum...

14 Ağustos 2021, Cumartesi 10:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bu hafta en düşük 477 lirayı gören gram altın, kapanışı 487 liradan yaptı. Çeyrek altın 798 lira, Cumhuriyet altını ise 3 bin 282 lira seviyesinden haftayı kapattı. Ons altın ise bin 780 dolar civarında.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.409,81, en yüksek 1.449,25 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,90 artarak 1.447,64 puandan tamamladı. Bu hafta ABD doları yüzde 1,01 değer kaybederek 8,54 liraya, euro da yüzde 0,99 azalarak 10,06 liraya geriledi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,01, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,40 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,36 ile 'Karma ve Değişken Fonlar' oldu.

ALTININ KİLOGRAM FİYATI YÜKSELDİ 

Altın piyasasında, en düşük 481 bin 420 lirayı, en yüksek ise 484 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 484 bin 140 liradan tamamladı.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 69 milyon 683 bin 369,06 lira, işlem miktarı ise 2.209,54 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 76 milyon 923 bin 782,91 lira oldu.

Altın borsasında dün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
Ekrem Sarısu
57 yaşın dolmasını bekleyeceksiniz
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
Plansız şehirleşmeye bir an önce dur diyelim
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Mülteciye öfke, Altındağ’dan tehlike sinyalleri
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Ucuzunu bulan kaçırmasın
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Gözde meslekler
Özlem Denizmen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi